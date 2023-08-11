24-летнего жителя Ижевска отправили в колонию за кражу пива и чипсов

Приговор в законную силу не вступил Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в краже обвинили 24-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В период с 15 марта по 17 апреля 2023 года молодой человек периодически крал мелкие продукты из магазинов. Также ижевчанин похитил пиво и чипсы из магазина разливного пива.

Суд признал молодого человека виновным по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) и по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ближайшие полтора года ижевчанин проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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