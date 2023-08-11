500 тысяч рублей взыскали с предприятия в Ижевске за погибшего сотрудника

С предприятия взыскали моральную компенсацию Фото: Архив КП

С ижевского предприятия взыскали 500 тысяч рублей за погибшего на рабочем месте сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В суд обратилась супруга погибшего мужчины. Стражи порядка провели проверку и определили, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда для сотрудников.

Суд встал на сторону пенсионерки и взыскал с предприятия моральную компенсацию.

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