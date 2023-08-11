Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 11:03

500 тысяч рублей взыскали с предприятия в Ижевске за погибшего сотрудника

Вдова ижевчанина подала в суд на предприятие, где погиб ее муж
Софья Кель
С предприятия взыскали моральную компенсацию

С предприятия взыскали моральную компенсацию

Фото: Архив КП

С ижевского предприятия взыскали 500 тысяч рублей за погибшего на рабочем месте сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В суд обратилась супруга погибшего мужчины. Стражи порядка провели проверку и определили, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда для сотрудников.

Суд встал на сторону пенсионерки и взыскал с предприятия моральную компенсацию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тонущую 80-летнюю женщину спасли на реке Кама в Сарапуле

Движение транспорта ограничат на участке улицы Ленина в Ижевске до 13 августа

Жарко, но в меру: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии