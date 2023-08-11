В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО сержантом Дмитрием Михайловым

Погибший Михайлов Дмитрий Юрьевич. Фото: @movotray

11 августа в селе Июльское Воткинского района прошли похороны погибшего в зоне СВО сержанта Дмитрия Михайлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Указом президента страны военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества. Государственный знак отличия местные власти передали родственникам погибшего бойца.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Семье сержанта оказывают всю необходимую помощь.

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