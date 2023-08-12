Детский лагерь «Юность» в Удмуртии временно закрыли из-за грязной питьевой воды

В пробах питьевой воды были обнаружены микробы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Детский оздоровительной лагерь «Юность» в Воткинском районе привлекли к административной ответственности из-за грязной питьевой воды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Стражи порядка установили, что отдыхающим в лагере детям давали водопроводную воду, которая не соответствовала требованиям безопасности. 27 июля 2023 года специалисты взяли пробы из питьевого фонтанчика, вода в который поступала из подземной скважины. По результатам лабораторного исследования были обнаружены микробы, которые представляли угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В судебном заседании законный представитель лагеря признал вину и не оспаривал результаты анализов. Суд приостановил деятельность лагеря на 90 суток.

Напомним, ранее в лагере в лагере произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой пострадали 25 человек, в том числе 21 ребенок. Позднее в еде и пробах сотрудников учреждения были обнаружены норовирусы. Суд привлек предприятие «Поиск», которое отвечало за пищеблок в оздоровительном лагере, к административной ответственности и закрыл предприятие на 30 дней.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ребенок и девушка получили травмы в ДТП с лосем в Удмуртии

Карантин из-за птичьего гриппа в Ижевске отменен

Машина с детской площадки за 2 тысячи, картина на чеке за 50 и Морген-бокс за миллион: странные вещи, которые продают в Ижевске