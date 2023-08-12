Гороскоп на день: 13 августа Овнам следует послушаться интуиции, а Тельцам – хвататься за удачную возможность

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на воскресенье для всех знаков зодиака.

Овен

Неожиданное событие принесет вам много радости и заставит буквально светиться от счастья. Следуйте зову сердца, и тогда все ваши планы пройдут так, как и задумано.

Телец

Удача сегодня на вашей стороне. Поэтому не стесняйтесь и проявляйте себя во всех начинаниях, беритесь за любую возможность. Ваши старания обязательно окупятся в будущем.

Близнецы

Уделите больше внимания финансовой сфере вашей жизни. Новые покупки стоит перенести на другой день, даже если они были уже давно запланированы.

Рак

Внимательнее следите за словами, которые вы говорите своим близким во время ссоры. Не стоит пользоваться слабостями родных в личных целях. Со временем вы заметите, что окружающие просто перестанут вам доверять.

Лев

Сегодня вам может открыться неприятная сторона близкого человека. Вероятно, это заставит вас понервничать, но решение о прощении все же стоит принимать на «свежую голову».

Дева

Пробовать новое совсем несложно! Главное принять факт того, что сделать что-то идеально с первого раза практически невозможно. Примите свои ошибки и двигайтесь дальше.

Весы

Постарайтесь поменьше пользоваться гаджетами и устройте себе день детокса. Общение с близкими в реальной жизни подарит намного больше удовольствия, чем переписки в сети.

Скорпион

Не бойтесь экспериментировать! Новый подход к привычному действию поможет вам сэкономить время и силы.

Стрелец

Не стоит полагаться на свою память во всем. Важная информация может «улизнуть» из вашей головы. Поэтому стоит всегда держать при себе записную книжку.

Козерог

Вам наконец-то подвернется возможность, которая откроет дверь к новым достижениям и свершениям. Но помните, с большой силой приходит большая ответственность.

Водолей

Внезапные дела могут навалиться на вашу голову и испортить запланированное расписание. Выдохните и сохраняйте спокойствие. Спешка может быть чревата серьезными ошибками.

Рыбы

Вы уже долгое время ощущаете, что находитесь в подвешенном состоянии между молотом и наковальней. Дни проходят с ужасающей скоростью и превращаются в недели и месяцы. Сядьте и подумайте, действительно ли вы занимаетесь, чем хотели бы.

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