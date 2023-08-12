Запрет на костры: в лесах Удмуртии ожидается пожароопасность 4 класса

Жителям Удмуртии запрещается разжигать костры и проводить пожароопасные работы. Фото: МЧС Удмуртии

13 и 14 августа в лесах Удмуртии ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска, ссылаясь на информацию гидрометцентра республики.

Поэтому жителям региона запретили проводить пожароопасные работы и разжигать костры, в том числе для приготовления еды и сжигания мусора и сухой травы.

При возникновении опасных ситуаций вы можете обратиться за помощью по единому телефону вызова экстренных служб (112) или в пожарно-спасательную службу (101). Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на эти выходные.

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