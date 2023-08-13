34-летнего жителя Ижевска осудили за избиение товарища

Приговор не вступил в законную силу Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за избиение знакомого осудили 34-летнего местного жителя. Об это сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В июле 2020 года ижевчанин поссорился с потерпевшим. Разозлившись, осужденный толкнул мужчину в спину. От удара потерпевший потерял равновесие, ударился головой о стоящий перед ним автомобиль, а затем упал на землю. Обвиняемый подбежал к нему и несколько раз пнул по телу.

В судебном заседании ижевчанин не признал вины в преступлении. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и приговорил к двум годам в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина 1965 года рождения погиб на реке Кама в Сарапуле

В технопарке «Кванториум» в Ижевске откроется медиапрограмма для детей

7 частых вопросов о ремонте перекрестка улиц Кирова и Удмуртской в Ижевске