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НовостиПроисшествия12 августа 2023 23:15

34-летнего жителя Ижевска осудили за избиение товарища

Ижевчанин толкнул знакомого на асфальт и запинал ногами
Софья Кель
Приговор не вступил в законную силу

Приговор не вступил в законную силу

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за избиение знакомого осудили 34-летнего местного жителя. Об это сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В июле 2020 года ижевчанин поссорился с потерпевшим. Разозлившись, осужденный толкнул мужчину в спину. От удара потерпевший потерял равновесие, ударился головой о стоящий перед ним автомобиль, а затем упал на землю. Обвиняемый подбежал к нему и несколько раз пнул по телу.

В судебном заседании ижевчанин не признал вины в преступлении. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и приговорил к двум годам в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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