Погода в Ижевске на 13 августа: до + 29 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске будет тепло и без дождей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет небольшая облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +27…+29 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью +13….+19 °С и также без осадков.
Желаем вам хорошего дня!
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