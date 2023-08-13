Погода в Ижевске на 13 августа: до + 29 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске будет тепло и без дождей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет небольшая облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +27…+29 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью +13….+19 °С и также без осадков.

Желаем вам хорошего дня!

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