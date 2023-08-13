Гороскоп на день: 14 августа Тельцам нужно быть внимательнее к деньгам, а Козерогам не стоит вмешиваться в чужой конфликт

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.

ОВЕН

День будет богат на неожиданные новости, которые будут вас как огорчать, так и радовать. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам стоит быть внимательнее к вашим деньгам. Есть вероятность утери кошелька или же ограбления. Звезды советуют вам не класть деньги в карман, чтобы не стать чьим то спонсором.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшний день будет полон нежности и заботы со стороны ваших близких. Постарайтесь расслабиться и получить максимум удовольствия от этого прекрасного дня.

РАК

День будет полон стрессовых ситуаций. Но не стоит бояться. Вы успешно преодолеете все препятствия, а в конце дня вас ждет приятный сюрприз от вашей второй половинки.

ЛЕВ

У вас сегодня будет день неожиданных встреч и спонтанных поездок. Что ж, яркие и положительные эмоции пойдут вам на пользу, главное не забудьте документы, они вам могут очень сильно пригодиться для вашего мини-путешествия.

ДЕВА

Вам стоит быть осторожными с незнакомцами и малознакомыми людьми сегодня. Не стоит доверять первому встречному все свои секреты и мысли, это может стать роковой ошибкой.

ВЕСЫ

Сегодня вам стоит уделить внимание своему здоровью. Если вы почувствуете себя плохо, то следует отложить все дела на завтра и немного отдохнуть. Звезды советуют вам прислушаться к своему организму.

СКОРПИОН

Сегодня вы сможете открыть много нового для себя. Это могут быть как научные факты, так и интересная информация о ваших близких друзьях, которая может вас немного удивить.

СТРЕЛЕЦ

Если сегодня вы будете заключать договор или совершать дорогую покупку - внимательно все проверьте. Есть вероятность, что вас захотят обмануть или втянуть в сомнительную игру.

КОЗЕРОГ

Не стоит сегодня вмешиваться в чужие споры и конфликты. Ваши благие намерения могут сыграть с вами злую шутку и сделать вас виновником чьей то ссоры.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам стоит дать вашей второй половинке немного личного пространства. Отдых порознь пойдет на пользу вашим отношениям. Звезды рекомендуют вам провести время со своими друзьями или же наедине с собой.

РЫБЫ

Сегодня не лучший день для выяснения отношений. Это касается не только отношений с вашим любимым человеком, но и с семьей. Постарайтесь решать спорные моменты мирно и без скандала.

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