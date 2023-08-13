За минувшие сутки в Удмуртии успешно потушили шесть пожаров

Фото: МЧС по Удмуртии

За прошедшие сутки в Удмуртии огнеборцы успешно ликвидировали шесть пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Так, в Воткинске произошел пожар из-за детской шалости. Дети решили разогреть в микроволновой печи свои игрушки. Эксперимент закончился пожаром.

12 августа в 22: 27 поступило сообщение о пожаре в одном из ГСК Ижевска на улице Воткинское шоссе. Огонь повредил гараж, в котором стоял легковой автомобиль, прицеп, имущество и внутреннюю отделку помещения. В соседнем гараже также пострадала внутренняя отделка. Но пожарным удалось спасти рядом стоящие гаражи и легковой автомобиль. Правда, спасателям пришлось вскрыть 9 гаражей, чтобы убедиться, что внутри нет скрытых очагов горения.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводов в одном из гаражей. Площадь пожара составила 33 кв. м.

13 августа в 00:23 поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Дизьмино в Ярском районе Удмуртии. Огонь уничтожил кровлю дома на 72 кв.м., а также повредил пристрои квартир на 8 кв.м.

Причины и обстоятельства всех происшествий уточняются.

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