Нашли в районе полуночи: Родители и двое детей потерялись после сплава по реке Иж

Семья не зарегистрировала свой туристический маршрут в МЧС. Фото: МЧС Удмуртии

13 августа в лесу Удмуртии заблудилась семья из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Родители и их два ребенка 5 и 7 лет отправились на сплав по реке Иж на двух надувных весельных лодках. При этом семья не зарегистрировала свой маршрут в МЧС, а также не взяла спасательные жилеты. Затем туристическая группа вышла на берег рядом с лесом и не смогла найти дорогу.

Мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил о произошедшем. На помощь семье тут же выехали спасатели МЧС, полиция и поисковики.

Через два часа после поступления звонка, в 23:53 группу туристов нашли в районе болота у деревни Новая Вожойка Якшур-Бодьинского района. Медицинская помощь не требовалась.

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