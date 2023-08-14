55% россиян не хотят работать вместе с родственниками

Опрос прошли более 3,5 тыс. человек Фото: Николай Александров

55% жителей России не работают и не хотят работать вместе с родственниками. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса «Работа.ру».

34% респондентов уверены, что родственники могут непрофессионально относиться к работе, еще 28% – считают, что совместная работа может стать поводом для частных конфликтов.

Однако есть и те, кто видит плюсы в коллегах-родственниках. 32% опрошенных отметили, что родные всегда готовы помочь с проблемами, а еще 26% заявили, что такие отношения будут более продуктивными, ведь вы знаете все слабые и сильные стороны друг друга.

Всего в опросе сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

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