Дом и дворовые постройки сгорели в Удмуртии 14 августа

Пламя затронуло постройки на двух участках. Фото: МЧС Удмуртии

14 августа в 00:14 в деревне Омутница в Глазовском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Из-за короткого замыкания электропроводов в предбаннике загорелась баня. Пламя быстро разрослось и перекинулось на дворовые постройки, жилой дом и соседний участок. Общая площадь возгорания составила 105 кв.м.

В результате пламя уничтожило предбанник, баню, два хлева, крышу и потолок дома и другое имущество. Также от огня пострадали стены дома, кровля гаража, а на соседнем участке – две поликарбонатные теплицы и обшивка дома. О пострадавших не сообщается.

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