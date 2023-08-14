Высокая пожароопасность в лесах Удмуртии сохраняется до 18 августа

Жителей республики просят не разжигать костры. Фото: МЧС Удмуртии

В период с 15 по 18 августа в лесах Удмуртии ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В связи с этим жителей республики просят не бросать окурки, а также не разводить костры, в том числе для сжигания мусора и приготовления пищи.

Отметим, что пожароопасность 4 уровня также была зарегистрирована в лесах региона в минувшие выходные.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске открыли движение трамваев от магазина «Океан» до улицы Тимирязева

17 случаев клещевого энцефалита выявили в Ижевске с начала сезона

«Страшные штуки – тоже часть нашей жизни»: почему детям нравятся пугающие игрушки и вредно ли это для их психики