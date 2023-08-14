39 ДТП с пострадавшими произошло в Удмуртии за минувшую неделю

За неделю к административной ответственности привлекли 94 пешехода Фото: Диля Ахмадишина

С 7 по 13 августа в Удмуртии произошло 39 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

В результате ДТП погибли трое человек, в том числе один ребенок. В то же время травмы получили 50 человек, среди них 6 детей.

По данным стражей порядка, за неделю на дорогах региона зарегистрировали 2 738 нарушений ПДД. В результате из процесса дорожного движения исключили 99 пьяных водителей и 97 автомобилистов без прав. К административной ответственности привлекли 94 пешехода.

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