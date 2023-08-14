Подачу ГВС приостановят в 217 домах Ижевска с 15 по 22 августа

Энергетики проверяют трубы на наличие дефектов Фото: Амир Закиров

С 15 по 22 августа в Ижевске пройдут два последних этапа гидравлических испытаний труб. Соответствующая информация размещена на сайте ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Проверки теплосетей необходимы для выявления дефектов. Теперь долгосрочных отключений горячей воды, а также аварий во время отопительного сезона быть не должно.

В период с 15 по 22 августа горячую воду отключат в домах по следующим адресам:

9-я Подлесная 2, 4, 6, 17

30 лет Победы, 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

50 лет ВЛКСМ 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 57

К.Маркса 442, 453, 453а, 455, 457

Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 52а, 54, 56, 58

Металлургов 2, 9 к.1, 9 к., 11

Студенческая 58

Тарасова 1, 2

Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74

Якшур-Бодьинский тракт 3.

А с 16 по 22 августа подачу ГВС приостановят в домах по адресам:

10 лет Октября 1, 3, 5, 7, 17, 17а, 19, 21, 23, 27

К.Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 444, 446

Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294, 367, 367а, 367Б, 369, 369а, 371, 373, 377

Удмуртская 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285

Холмогорова 3, 8, 10, 11Б, 11в, 12, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37Б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65Б, 67, 71, 73, 75, 83.

Отметим, подходить к раскопкам и заходить на ограждения запрещается. При авариях стоит обратиться в диспетчерскую теплосетей по номерам: 903-543, 903-545 или в городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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