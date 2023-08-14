Гороскоп на день: 15 августа Ракам предстоит столкнуться с человеком из прошлого, а Весам – с любовью всей своей жизни

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

День может быть трудным для решения бытовых вопросов. Но не стоит паниковать. Доверьтесь случаю. Иногда ничего не делать – это тоже выход.

Телец

Если что-то идет не по плану, не стоит кидаться в омут с головой в попытках все исправить. Потерпите немного. Сохранив позитивный настрой, вы поймете, что плетете свою судьбу так, как нужно.

Близнецы

Если вы готовы побороться за свое «долго и счастливо», то будьте готовы к тому, что сегодня вам предстоит разобраться в своих любовных делах. Неприятная правда о вашем партнере может на некоторое время выбить вас из колеи. Вселенная советует вам двигаться вперед. Категоричность в суждениях позволит вам быстро расставить все точки над «и».

Рак

Человек из прошлого снова даст о себе знать. Вам может быть больно, но от общения с ним вам уйти не удастся. Все, что вы можете, это грамотно обозначить свои личные границы, чтобы защитить себя.

Лев

Скучать сегодня не получится. Небольшое путешествие заставит вас отвлечься от серости будней. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Любой труд в этот день лучше связывать с землей, чтобы зарядиться живой энергией.

Дева

Вы можете столкнуться с трудностями в делах. Некоторые планы придется перенести на неопределенный срок. Но не сдавайтесь. Оперативные задачи подарят вам максимум удовольствия.

Весы

Чувство одиночества покинет вас. Сегодня рядом с вами появится человек, который будет искренне готов поддержать вас даже в самую трудную минуту и поможет вернуть вам душевное равновесие. Ловите моменты счастья.

Скорпион

Любые ваши эмоции не случайны. Доверяйте своим чувствам. Так Вселенная указывает вам путь к реализации ваших желаний. Действуйте.

Стрелец

Череда неожиданных событий заставит вас многое переосмыслить. Ссоры и конфликты не обойдут вас стороной в этот день. Вы увидите истинные лица своих друзей и родных. В награду за терпение мир пошлет в вашу жизнь изобилие.

Козерог

Не всегда удача будет на вашей стороне. Порой в жизни могут происходить вещи, не зависящие от вас. Мечты разобьются о реальность. При этом вы сможете лучше понять то, что вам нужно на самом деле.

Водолей

Пришла пора работать в команде. Сосредоточьте свое внимание на тех задачах, с которыми вы не справитесь в одиночку. У вас получится все закончить в срок. Главное – верить в себя.

Рыбы

Что бы ни случилось, удача не оставит вас. Совсем скоро вас ждет хороший отдых. Сейчас не время разбираться с проблемами. Расслабьтесь. Проведите время с близкими людьми и насладитесь вечером в приятной компании.

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