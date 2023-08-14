52-летнего жителя Удмуртии ударили со спины по голове и ограбили во дворе дома

Мужчины встретились в баре Фото: Амир Закиров

52-летнего жителя Сарапульского района избили и ограбили во дворе его дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В тот день потерпевший выпивал в баре. В заведении к нему подошел незнакомый мужчина и предложил довести его до дома. Пьяный потерпевший согласился и через некоторое время мужчины вышли из бара. Дойдя до нужного дома, они присели на скамейку для разговора. Через некоторое время потерпевший заявил, что хочет домой и направился к подъезду. Но не дойдя до дома, он вдруг почувствовал удар по голове, из-за которого упал на землю. Подозреваемый взял телефон пьяного мужчины и скрылся с места преступления. Позднее стражи порядка выяснили, что у него не получилось разблокировать гаджет, и он выкинул его в мусорку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Мужчине грозит до 7 лет колонии.

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