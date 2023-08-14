Поскользнулся и сломал ногу: ижевский детский сад засудили за травму ребенка

Инцидент произошел зимой
Фото: Амир Закиров
С детского сада в Ижевске взыскали 250 тысяч рублей за травму, которую получил один из воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Инцидент произошел зимой. Во время прогулки в детском саду ребенок упал со снежного бордюра и сломал ногу.
Для защиты прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. Суд полностью одобрил его требования.
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