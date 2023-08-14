8-летний ребенок получил травмы в ДТП в Ижевске

Ребенок находился на пешеходной дорожке. Фото: Первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 августа 2023 года в 19:40 в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Внутри территории жилого комплекса на проспекте Конструктора М.Т. Калашникова 23-летняя девушка, управляя авто «Опель Астра», наехала на 8-летнего мальчика.

В ведомстве отмечают, что ребенок находился на пешеходной дорожке. Вследствие данного происшествия пешеход получил травмы.

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