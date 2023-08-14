Ижевчанка, которая приняла участие в шоу «Беременна в 16», вышла замуж за другого

Девушка вышла замуж в июле 2023 года. Фото: предоставлены телеканалом «Ю»

Ижевчанка Алина, которая в 2021 году снялась в проекте «Беременна в 16» (16+) на телеканале «Ю» вышла замуж.

Напомним, в 16 лет Алина познакомилась с 18-летним Ильей – будущим отцом ее ребенка. На тот момент девушка заочно училась на первом курсе Московского финансово-промышленного университета и подрабатывала официанткой и горничной.

Алина и Илья, 2021 год. Скриншот с видео телеканала «Ю»

Молодые люди были без ума друг от друга, – Алина уверяла, что очень любит своего спокойного и серьезного избранника, а Илья называл свою девушку «идеальной». Через полгода после начала отношений Алина забеременела. Родственники были против, но пара решила сохранить ребенка.

«У меня было такое желание – хочу ребенка! Я Илью очень сильно люблю и иметь от него ребенка – это вообще... Он же вообще классный», – говорила тогда девушка.

Илья сделал Алине предложение. Но ни обручальные кольца, ни ребенок не смогли сохранить отношения, и через некоторое время ребята расстались. Сейчас Илья служит в армии, а Алина встретила другого мужчину.

Алина и Денис. Фото: предоставлены телеканалом «Ю»

Нового избранника девушки зовут Денис, он тоже немного старше Алины, – ему 22 года. 28 июля 2023 года ребята поженились, а затем отправились в свадебное путешествие. По словам девушки, после возвращения домой семья откроет свой бизнес.

Алина и Денис поженились в Ижевске. Фото: предоставлены телеканалом «Ю»

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