Пенсионер из Удмуртии избил полицейского, который заехал к нему во двор в погоне за нарушителем

Полицейского дважды ударили по голове Фото: Диля Ахмадишина

67-летнего жителя Алнашского района осудили по обвинению в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В мае 2023 года инспектор ДПС отправился в погоню за мотоциклистом, который нарушил ПДД. Водитель мотоцикла ехал без шлема, а требования полицейского об остановке игнорировал. Для того, чтобы оторваться от стража порядка мотоциклист заехал во двор дома, где и был в результате остановлен. На шум из дома вышел обвиняемый, осмотрел обстановку, а затем направился к сотруднику ДПС и дважды ударил его кулаком по голове.

Суд признал пенсионера виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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