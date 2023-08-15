15 лет грозит жителю Удмуртии за финансирование ИГИЛ*

Сейчас полицейские укрепляют доказательную базу Фото: Мария Бакланова

Жителя Удмуртии подозревают в финансировании международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Стражи порядка пресекли опасную деятельность мужчины. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В случае признания виновности мужчины судом, подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Сейчас полицейские заняты укреплением доказательной базы.

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