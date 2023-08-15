Двое человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Обстоятельства аварии не сообщаются. Фото: @gkchs_18

14 августа в 10:30 на дороге «Ува – Сюмси» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам ГО и ЧС.

Судя по фото, водитель легковушки съехал с трассы и врезался в дерево, но официального комментария о причине и обстоятельствах аварии пока не поступало. В ДТП пострадали двое человек 1976 и 1993 годов рождения. Для спасения одного из пострадавших проводилась деблокировка.

Фото: @gkchs_18

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