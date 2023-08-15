1,7 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов собак за 2023 год

Более 2,5 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов животных с начала 2023 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За первые семь месяцев 2023 года число пострадавших от укусов животных в Удмуртии составило 2 594 жителя региона, из них 887 – дети в возрасте до 17 лет. Эти данные предоставлены пресс-службой Роспотребнадзора.

Из общего числа случаев, 67% пострадавших (1 743 человека) обратились в медицинские учреждения с укусами собак. Среди несовершеннолетних, подвергшихся нападению собак, доля составила 81%. Наибольшие показатели обращений по поводу укусов собак были зафиксированы в Завьяловском районе (160 случаев), Воткинске (123 случая) и Можге (77 случаев).

В течение отчетного периода были зарегистрированы четыре случая бешенства среди диких животных, включая двух лис, кошку и рысь. Все пострадавшие получили предписания на проведение вакцинации от бешенства.

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