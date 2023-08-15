С погибшим в зоне СВО старшим сержантом Сергеем Перешивко простились в Удмуртии

Перешивко Сергей Николаевич. Фото: @id475624320

14 августа в поселка Игра прошли похороны погибшего в зоне СВО старшего сержанта, уроженца Удмуртии Сергея Перешивко. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Игринского района Александр Чирков.

Районные и региональные власти выразили искренние соболезнования семье погибшего. Родным и близким бойца оказывается вся необходимая помощь.

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