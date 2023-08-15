Александр Бречалов о взрыве заправки в Дагестане: «Удмуртия искренне соболезнует»

Трагедия унесла десятки жизней Фото: Архив КП

27 человек погибли и 75 пострадали при страшной трагедии в Дагестане. Вечером 14 августа в Махачкале взорвалась АЗС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил искренние соболезнования жертвам и их близким.

«Печальные новости приходят из Дагестана. Удмуртия искренне соболезнует родным и близким погибших в Махачкале. Пострадавшим – скорейшего выздоровления», – написал политик на своей странице ВКонтакте.

О том, что известно о взрыве заправки в Махачкале на 15 августа можно узнать здесь.

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