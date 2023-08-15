Ижевчане смогут познакомиться с разными марками автомобилей в парке Кирова

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«Парки Ижевска» запускают первый Фестиваль в Ижевске от лучших автосалонов города!

Если вы когда-нибудь выбирали автомобиль, то знаете, сколько времени требуется, чтобы объехать даже часть автосалонов, которые располагаются в разных частях города.

«Парки Ижевска» собрали их вместе, на одной площадке там, где удобно жителям Ижевска и гостям нашей республики!

19-20 августа с 12:00 до 18:00 в парке Кирова состоится Фестиваль «Народный тест-драйв».

Скорее смотри подробную программу мероприятия на 19 августа!

Приглашаем всех желающих!

Компания «Интерпартнер» является официальным дилером более 30 брендов строительной, дорожной, коммунальной, специальной техники, автобусов, сельскохозяйственной техники, легковых, коммерческих автомобилей и внедорожников отечественных и зарубежных автопроизводителей. С 2020 года компания официальный дилер бренда CHERY в Удмуртской республике.

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