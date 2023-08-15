«Ижсталь» украсила территорию завода

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») подвел итоги конкурса среди подразделений на лучшее оформление прилегающей территории. В этом году он был посвящен 20-летию «Мечела».

Цель конкурса – благоустройство территории завода, создание благоприятной атмосферы и комфортных условий труда для работников. При оценке жюри учитывало степень ухоженности, эстетичность, оригинальность исполнения, смысловое наполнение композиций.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Инструментальный цех украсил территорию необычными декоративными конструкциями в виде полусфер с яркими цветами, расположенными в подвесах и напольных вазонах. Коллектив цеха ремонта и техобслуживания оборудования сталеплавильного производства установил яркий стенд в честь юбилея «Мечела» и корабль с алыми парусами. Их коллеги по ремонту и обслуживанию оборудования прокатного производства соорудили водоем с искусственными лебедями и пингвинами. Прокатчики дополнили композицию из фигурок и малых архитектурных форм паровозиком с машинистом-мечеленком и разбили новую клумбу. Сталевары выложили логотип компании из разноцветных камней. Членов жюри приятно удивили умельцы отделения водоснабжения, создавшие целую скульптурную композицию с говорящим названием «Мечел 20 лет объединяет народы». Никого не оставило равнодушным оформление территории транспортного цеха, работники которого установили композицию из манекенов, одетых в «жаропрочные» костюмы серебряного цвета, а рядом – инсталляцию в виде трехметрового земного шара с нанесенными на нем указателями с названиями предприятий, входящих в Группу.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

«Конкурс еще раз доказал, что на «Ижстали» трудятся неравнодушные, творческие люди, которые искренне любят завод и не жалеют сил для его благоустройства», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»