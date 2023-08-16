Сожителей из Пермского края обвиняют в продаже наркотиков в Удмуртии

Обвиняемым грозит до 20 лет колонии. Фото: МВД по Удмуртии

В Удмуртии по обвинению в попытке продажи наркотиков осудят 35-летнего жителя Пермского края и его 35-летнюю сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На данный момент полицейским удалось установить 66 фактов преступления пары. По версии следствия, сожители-наркозакладкчики приехали в Удмуртию по указанию куратора. Обвиняемые забрали из Якшур-Бодьинского района оптовую партию запрещенных веществ массой 0,5 кг, расфасовали ее, а затем приступили к обустройству тайников. Закладки находились в Сарапуле, Воткинске, Можге, а также в Игринском районе.

Обвиняемые приехали в Удмуртию по указу куратора. Фото: МВД по Удмуртии

Сожителей задержали на Воткинском шоссе в Ижевске. В карманах обвиняемых стражи порядка обнаружили 100 свертков с «синтетикой». Позднее лесу был обнаружен тайник, в котором находилось 250 гр аналогичного вещества. В арендованной мужчиной и женщиной квартире обнаружилось 25 гр таких же наркотиков, а также электронные весы и упаковки.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет колонии.

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