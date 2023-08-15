1,5 км изношенных теплотрасс заменили в Ижевске

Тротуары и газоны должны восстановить до 20 сентября
Фото: Архив КП
На улице Майской и в Северном переулке в Ижевске обновили изношенные теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
Монтаж трубопроводов выполняли энергетики ПАО «Т Плюс». Замена теплотрасс улучшит качество теплоснабжения в около 400 домах и учреждениях района.
При благоприятных погодных условиях до 20 сентября на участке восстановят тротуары, газоны и другие объекты, которые были повреждены во время ремонта.
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