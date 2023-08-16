С погибшим в зоне СВО бойцом Сергеем Ивановым простились в Удмуртии 15 августа

Сергей Николаевич Иванов. Фото: @id402315090

15 августа в Завьялово состоялись похороны ушедшего из жизни на СВО ефрейтора Сергея Иванова. Об этом в социальных сетях сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов.

Церемония прощания с усопшим была организована с полными воинскими почестями. Семье воина был вручен отличительный знак – орден Мужества, этим знаком был посмертно награжден покойный военнослужащий за проявленную отвагу при выполнении своих служебных обязанностей.

Глава Удмуртии и представители районной администрации выразили искренние соболезнования родным и близким ушедшего бойца. Семье мужчины предоставляется вся необходимая помощь.

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