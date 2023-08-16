21-летнего газовика осудят из-за пожара по причине утечки в квартире в Ижевске

Хозяйку квартиры госпитализировали с инфарктом. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске в пожаре из-за утечки газа обвиняют 21-летнего сотрудника газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Инцидент произошел 13 февраля 2023 года в квартире на улице Ленина. Молодой человек проводил плановую проверку оборудования в квартире потерпевшей пенсионерки. Обвиняемый пренебрег правилами проведения работ, и в результате этого в квартире произошла утечка газа, которая в итоге привела к возгоранию газопровода и всей квартиры. После произошедшего хозяйку квартиры с инфарктом доставили в больницу. В результате инцидента пламя повредило помещение и вещи, которые в нем находились.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Стражи порядка установили причастность мужчины к возгоранию благодаря пожарно-технической и судебно-медицинской экспертизам. Молодой человек признал вину, ему грозит до двух лет колонии.

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