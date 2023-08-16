Убил и закопал в компостной яме: мужчину из Удмуртии осудили за жестокую расправу над односельчанином

Осужденный проведет в колонии почти 10 лет. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Малопургинском районе за убийство знакомого осудили 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

30 марта 2023 года мужчины выпивали в доме осужденного в деревне Капустино. В ходе застолья собутыльники поссорились. Разозлившись, обвиняемый взял в руки нож и ударил потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался. Испугавшись ответственности за преступление, осужденный закопал тело погибшего в компостной яме в огороде.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 9 с половиной годам лишения свободы.

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