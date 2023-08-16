Собрать ребенка в школу в Ижевске в среднем стоит 11,5 тысячи рублей

Аналитики изучали цены на стандартный набор покупок к школе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среднем для того, чтобы собрать ребенка в школу в Ижевске родителям придется заплатить 11,5 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Аналитики изучали цены на стандартный набор: одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия и рюкзак. Дороже всего подготовка к школе стоит в Москве и Санкт-Петербурге – 15 и 13,7 тысячи рублей соответственно. А вот в Волгограде сборы ребенка обойдутся родителям в 11,3 тысячи рублей. Это самые низкие цены.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила материал, в котором рассказала, как родителям сэкономить на покупке рюкзака и канцелярии для школы.

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