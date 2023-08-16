Забрались на высоту 7 метров: пожарные Удмуртии помогли девочкам, которые не могли слезть с ели

Девочки забрались на ель. Фото: @gpsur

15 августа пожарные Удмуртии помогли двум 13-летним девочкам, которые не смогли слезть с елки. Об этом сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы республики.

Инцидент произошел в селе Юкаменское. Дети забрались на высоту 7,5 метра и не смогли спуститься. Для помощи девочкам были вызваны спасатели. Чтобы эвакуировать подростков сотрудники противопожарной службы использовали трехколенную лестницу. Сейчас дети находятся в полном порядке.

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