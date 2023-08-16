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НовостиПроисшествия16 августа 2023 10:14

Ущерб составил 600 тыс. рублей: работника маркетплейса задержали за разработку схемы подмены товаров

18-летнему жителю Ижевска грозит до 5 лет колонии за кражу ювелирных украшений
Марина Орехова
Молодому ижевчанину грозит до 5 лет колонии

Молодому ижевчанину грозит до 5 лет колонии

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске задержали 18-летнего работника маркетплейса, который разработал схему подмены товаров со своими друзьями. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

С 22 июня по 5 июля 2023 года молодые люди заказывали товары, приходили получать их и при проверке заказа подменяли драгоценности на дешевый аналог. Подозреваемый специально устроился работать туда, а его однокурсники создали фейковые аккаунты в приложении. Ущерб составил 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Молодому ижевчанину грозит до 5 лет колонии.

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