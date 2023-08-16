Минэкономразвития России поддержало создание ОЭЗ в Ижевске

Заявку на создание ОЭЗ планируется подать к 2024 году. Фото: economy.gov.ru

Министерство экономического развития России поддержало инициативу о создании специальной экономической зоны в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Планируется подать заявку на учреждение ОЭЗ к 2024 году. При одобрении этой заявки, Ижевск станет одиннадцатой специальной экономической зоной в ПФО

По словам Максима Решетникова, министра экономического развития страны, механизм ОЭЗ предоставит предпринимателям привилегии в области налогообложения, доступ к развитой инфраструктуре и упрощенной процедуре таможенной деятельности. Это позволит региону привлечь прямые инвестиции, создать новые производства, рабочие места и увеличить налоговые поступления.

Значимым шагом в этом направлении стало соглашение, которое Удмуртия подписала с компанией «Логсервис 21» в рамках Петербургского Международного Экономического Форума 2023 года. Компания стала первым резидентом ОЗС в Ижевске, в будущем она построит здесь логистический центр общей площадью 20 000 квадратных метров.

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