Опасный мишка: в Удмуртии выявили первый случай опасной болезни, в результате которой в организме появляются личинки

Медведя поймали в Шарканском районе Удмуртии. Фото: elements.envato.com

В Удмуртии выявили первый в 2023 году случай заболевания трихинеллезом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики.

Болезнь зафиксировали у мишки, которого убили в Шарканском районе. При проведении обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы в туше медведя были обнаружены капсулы с личинками нематод Trichinella spiralis.

Что такое трихинеллез

Трихинеллез – это заболевание, которое возникает в организме после употребления в пищу плохо термически обработанного мяса. Разглядеть капсулы личинок можно лишь под микроскопом. При этом болезнь одинаково опасна и для животных, и для людей. В кишечнике личинки освобождаются от оболочки, дорастают до половозрелых особей и размножаются. После этого личинки попадают в мускулы, где вокруг них образуется капсула. В таком состоянии они могут находиться в организме долгое время.

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