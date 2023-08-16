Как оформить инвалидность, если фактическое место жительства не совпадает с пропиской?

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике информирует о возможности оформления инвалидности заочно или очно в том регионе, где проживает гражданин на данный момент.

Направление на медико-социальную экспертизу заполняет медицинское учреждение, к которому прикреплен гражданин по месту фактического проживания. Документы из медицинской организации направляются в Главное бюро медико-социальной экспертизы по тому региону, где фактически находится гражданин.

Результаты проведения медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу реабилитации можно получить лично в бюро медико-социальной экспертизы или заказным письмом по почте.

Получить технические средства реабилитации также можно независимо от места регистрации и проживания. Для этого можно воспользоваться электронным сертификатом или обратиться в ближайшее отделение Социального фонда России.

Единый контакт-центр, куда можно обратиться по вопросам медико-социальной экспертизы и обеспечения техническими средствами реабилитации: 8-800-100-0-001 (звонок бесплатный).