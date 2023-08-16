33-летнего жителя Можги арестовали из-за смертельного ДТП с ребенком

Суд заключил мужчину под стражу до 14 октября 2023 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Можге арестовали 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в пьяном ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры и СУ СК Удмуртии.

ДТП произошло 21 июня 2023 года на улице Калинина в Можге. По версии следствия, пьяный мужчина за рулем «Лады Ларгус» сбил 12-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. С места аварии ребенка доставили в больницу. Спустя месяц он скончался, не приходя в сознание.

Водителя авто обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения). В судебном заседании мужчина не признал вины, а также высказался против ареста. Суд заключил его под стражу до 14 октября 2023 года.

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