Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 12:04

В Ижевске простились с погибшим в зоне СВО рядовым Ильдаром Гимадетдиновым

Бойца СВО из Удмуртии посмертно наградили орденом Мужества
Источник:kp.ru
Ильдар Гимадетдинов. Фото: @gulyaev_v

Ильдар Гимадетдинов. Фото: @gulyaev_v

В Ижевске прошли похороны погибшего в зоне СВО рядового Ильдара Гимадетдинова. Об этом сообщает врип главы столицы Удмуртии Владимира Гуляева.

Мужчину похоронили со всеми воинскими почестями. Семье бойца передали орден Мужества – награду, к которой посмертно представили рядового.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, а также представители городской администрации выразили соболезнования родным и близким мужчины. Помощь семье оказывается в полном объеме.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за сильного ветра на улице Берша в Ижевске перевернуло остановку

Тело 33-летней женщины нашли в квартире дома на улице Дарьинская в Ижевске

Никакого домашнего ареста: в Ижевске появилось видео, на котором подозреваемого в насилии над школьницей заводят в здание суда