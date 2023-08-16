В Ижевске простились с погибшим в зоне СВО рядовым Ильдаром Гимадетдиновым

Ильдар Гимадетдинов. Фото: @gulyaev_v

В Ижевске прошли похороны погибшего в зоне СВО рядового Ильдара Гимадетдинова. Об этом сообщает врип главы столицы Удмуртии Владимира Гуляева.

Мужчину похоронили со всеми воинскими почестями. Семье бойца передали орден Мужества – награду, к которой посмертно представили рядового.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, а также представители городской администрации выразили соболезнования родным и близким мужчины. Помощь семье оказывается в полном объеме.

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