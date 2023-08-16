Мотоцикл загорелся на улице Тверская в Ижевске 16 августа

В ДТП никто не погиб. Фото: @udmurtiya18rus

16 августа на Тверской улице в Ижевске столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

После удара мотоцикл загорелся. Судя по всему, мотоциклист получил травмы, но не смертельные, – в аварии никто не погиб.

На место ДТП вызвали сотрудников экстренных служб, в том числе спасателей и скорую помощь. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.

Выяснилось, что мотоциклист ехал без прав Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Обновление

Как сообщили в ГИБДД по Удмуртии, ДТП произошло около 15:10 напротив дома № 55а. За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 22-летний молодой человек. По предварительным данным, он столкнулся с мотоциклом «Ямаха», когда совершал поворот налево.

Мотоциклист 1999 года рождения не имел прав на управление транспортным средством. Он попал в больницу с травмами.

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