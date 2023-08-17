Погода на день: 17 августа в Ижевске ясно и +31 °С

В Ижевске солнечно
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 17 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается солнечная погода, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +31 °С. Ветер северо-восточный 2-3 м/с. Ночью до +22 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Из-за сильного ветра на улице Берша в Ижевске перевернуло остановку
Тело 33-летней женщины нашли в квартире дома на улице Дарьинская в Ижевске
Никакого домашнего ареста: в Ижевске появилось видео, на котором подозреваемого в насилии над школьницей заводят в здание суда