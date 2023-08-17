Погода на день: 17 августа в Ижевске ясно и +31 °С

В Ижевске солнечно Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 17 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается солнечная погода, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +31 °С. Ветер северо-восточный 2-3 м/с. Ночью до +22 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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