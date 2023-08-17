В Удмуртии осудили местного жителя за изготовление боеприпасов

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

Житель Красногорского района предстал перед судом по обвинению в незаконном изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным ведомства, местный житель приобрел и хранил у себя огнестрельное оружие. Кроме того мужчина самостоятельно изготавливал боеприпасы для стрельбы из гладкоствольного оружия.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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