В Удмуртии осудили местного жителя за изготовление боеприпасов

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Мария Бакланова
Житель Красногорского района предстал перед судом по обвинению в незаконном изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По данным ведомства, местный житель приобрел и хранил у себя огнестрельное оружие. Кроме того мужчина самостоятельно изготавливал боеприпасы для стрельбы из гладкоствольного оружия.
Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
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