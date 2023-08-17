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НовостиОбщество17 августа 2023 5:48

Боялась есть 3 месяца: Хирурги Удмуртии прооперировали женщине пищевод через ротовую полость

Врачи Ижевска спасли 75-летнюю пенсионерку с серьезной болезнью пищевода
Софья Кель
Операция длилась 1,5 часа. Фото: https://t.me/elvira_pinchuk

Операция длилась 1,5 часа. Фото: https://t.me/elvira_pinchuk

Врачи РКБ №1 в Ижевске впервые провели сложную операцию на пищеводе через ротовую полость. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

75-летняя пенсионерка обратилась к медикам с жалобами на першение и трудность при глотании. В течение последних трех месяцев женщина боялась есть и могла пить только холодную воду. Врачи поставили ей диагноз «ахалазия пищевода». Это такая болезнь, при которой во время жевания и глотания не происходит рефлекторного открытия и закрытия необходимых отделов в пищеводе. Кардиальное отверстие не открывается, и это приводит к нарушению во время питания.

Для того, чтобы спасти пациентку хирурги Ижевска, работая совместно со врачами НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, провели малоинвазивную эндоскопическую операцию на пищеводе через ротовую полость путем рассечения мышц. Операция длилась 1,5 часа.

Буквально через три дня пенсионерка уже смогла принимать и жидкую, и твердую пищу. Сейчас пенсионерку уже выписали домой, она продолжает восстанавливаться.

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