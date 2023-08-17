Трое человек получили травмы в столкновении мотоцикла и легковушки в Ижевске

Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
16 августа в 22:40 на перекрестке улиц Кирова и 30 лет Победы произошло столкновение легковушки и мотоцикла. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Пострадавших госпитализировали. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
21-летний водитель «Киа Рио» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в мотоцикл «Кавасаки», 36-летний водитель которого двигался навстречу авто.
В результате ДТП травмы получили мотоциклист и его пассажир – 33-летняя женщина, а также пассажир легковушки – 20-летняя девушка. С места аварии пострадавших доставили в больницу.
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