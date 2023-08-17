До 5 лет колонии грозит жителю Глазова за кражу инструментов из сарая

Общий ущерб составил 10 тысяч рублей. Фото: elements.envato.com
В Глазове по подозрению в краже инструментов из сарая задержали 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина проник в постройку путем подбора ключей. После этого подозреваемый украл угловую шлифовальную машину и сварочный аппарат и убежал. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.
Подозреваемого нашли по следам отпечатков рук, которые он оставил на месте преступления. Позднее нашлись украденные инструменты, – они находились в одном из ломбардов города.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в помещение). Мужчина рискует провести до 5 лет в колонии.
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