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НовостиПроисшествия17 августа 2023 8:26

До 5 лет колонии грозит жителю Глазова за кражу инструментов из сарая

40-летнего мужчину из Удмуртии подозревают в краже сварочного аппарата и шлифовальной машины
Софья Кель
Общий ущерб составил 10 тысяч рублей. Фото: elements.envato.com

Общий ущерб составил 10 тысяч рублей. Фото: elements.envato.com

В Глазове по подозрению в краже инструментов из сарая задержали 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина проник в постройку путем подбора ключей. После этого подозреваемый украл угловую шлифовальную машину и сварочный аппарат и убежал. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли по следам отпечатков рук, которые он оставил на месте преступления. Позднее нашлись украденные инструменты, – они находились в одном из ломбардов города.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в помещение). Мужчина рискует провести до 5 лет в колонии.

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