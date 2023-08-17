Гороскоп на день: 18 августа Близнецы смогут воплотить в жизнь множество планов, а Козероги – найти новую работу

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен

Вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в личной жизни. В то время как в делах вам будет способствовать удача. Вселенная советует вам немного отвлечься от будничных забот. Хороший отдых уже ждет вас. Пришла пора расслабиться.

Телец

Ссоры и семейные конфликты серьезно навредят вашему психоэмоциональному состоянию. Постарайтесь сегодня абстрагироваться от гнетущей обстановки. Попробуйте жизнь на вкус. Если вы найдете свет внутри себя, вы сможете поделиться им с другими.

Близнецы

Этот день станет для вас одним из самых продуктивных на этой неделе. Отличный момент, чтобы заняться творчеством. Рисование поможет вам выплеснуть накопившиеся эмоции и разобраться в себе.

Рак

Проблемы в общении с близкими никуда не уйдут. Также возникнут сложности и с пониманием вашего партнера. Но не стоит расстраиваться, все решаемо. Но для этого вам придется поступиться своей гордостью и в очередной раз пойти на уступки. Нужно ли вам это? Вопрос.

Лев

Ваша уверенность в себе и чрезмерная гордость могут подвергнуться серьезной проверке на прочность в этот день. Будьте готовы к тому, что вам придется множество раз извиняться за прошлые обиды.

Дева

Внутреннее одиночество воздействует на вас в негативном ключе. Возможно, вам даже будет казаться, что о вас забыли даже самые близкие. Звезды заверяют вас, что это не так. Жизнь наладится тогда, когда вы сумеете принять себя.

Весы

В противостоянии противоположностей вы найдете вдохновение. Душевный подъем позволит вам открыть для себя новые горизонты и тем самым добиться любых высот.

Скорпион

Вы столкнетесь с неожиданными препятствиями на работе. Дело, которое легло на ваши плечи, оказалось вам не по зубам. Все, что вы можете сделать сейчас, – продолжить бороться и решать все проблемы по мере их поступления.

Стрелец

Вам стоит быть осторожными и внимательными, сегодня вы особенно подвержены манипуляциям извне. Вас легко могут обмануть или ввести в заблуждение. Особенно это связано с финансовыми отношениями.

Козерог

Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Самое время попробовать себя в новом деле. Риск стоит свеч. Сейчас вы в состоянии найти для себя работу по душе.

Водолей

Вы окажетесь в плену собственных желаний. Стремление сделать мир лучше – прекрасно. Но в таком деле важно думать не только сердцем, но и головой. Сосредоточьтесь на самом главном.

Рыбы

Вам не помешает отдохнуть в этот день. Эмоциональная загруженность приведет вас рано или поздно к нервному срыву. Постарайтесь сегодня остаться дома и сократить свою работу до минимума.

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