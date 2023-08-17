Жители Ижевска смогут увидеть в парке Кирова более 20 брендов автомобилей

Уже в эти выходные, 19-20 августа, в Ижевске состоится крутое событие для автомобилистов и всех, кто интересуется современными марками авто. «Парки Ижевска» проводят первый в городе Фестиваль «Народный тест-драйв», участие в котором примут известные автосалоны столицы Удмуртии.

Не секрет, что выбор автомобиля всегда занимает много времени. Чтобы объехать салоны, расположенные в разных частях города, требуется несколько дней. Но на Фестивале можно увидеть разные марки авто и сравнить их, выбрав оптимальный вариант, а также посидеть за рулем и оценить особенности управления. Для удобства ижевчан и гостей столицы Удмуртии «Парки Ижевска» собрали их на одной площадке – в парке Кирова.

Посетить «Народный тест-драйв» может любой желающий с 12:00 до 18:00. Подробную программу мероприятия на 19 августа можно увидеть по ссылке.

Генеральным партнером Фестиваля выступит компания «Интерпартнер», официальный дилер более 30 брендов техники. Компания занимается строительной, дорожной, коммунальной и специальной техникой; автобусами, сельхозтехникой, легковыми и коммерческими авто, а также внедорожниками отечественного и зарубежного производства. С 2020 года компания является официальным дилером бренда CHERY в Удмуртии.

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